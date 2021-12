Carla Visi faz show solidário no Botequim São Jorge

Carla Visi é atração de um show solidário que acontece na próxima segunda-feira, 10, no Botequim São Jorge, no Rio Vermelho, a partir das 20 horas.

Para a noite, que terá a renda do couvert revertido para viabilizar a reforma do Grêmio Espirita Perseverança e Caridade (GEPEC), a cantora ainda recebe as participações especiais da cantora Cida Martinez e o grupo Salada Mista. O valor da entrada é de R$ 30.

