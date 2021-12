Carla Perez e Scheila Carvalho revivem É o Tchan no ensaio do Harmonia

Carla Perez e Scheila Carvalho reviveram a época de dançarinas do grupo É o Tchan na madrugada desta terça-feira, 31. A loira e a morena do Tchan, como ficaram conhecidas, mostraram que ainda estão em boa forma e dançaram muito no ensaio do Harmonia, intitulada como a "A Melhor Segunda-feira do Mundo", que acontece no Estádio de Pituaçu.

Com shorts bem curtinhos, elas roubaram a cena dançando até o chão ao comando de Xanddy. As duas se esbaldaram, mostrando que as coreografias da época estão bem vivas na memória.

"Estou tão feliz com esse reencontro que o sentimento vai muito além de qualquer legenda!!", festejou Scheila, em seu Instagram. "Obrigada pelo convite, Carla Perez e Xanddy!", continuou a morena usando a hashtags "Recordando".

Além da performance das dançarinas, o evento também contou com participação de Luiz Caldas, Netinho, Reinaldo, Pierre Onasis, Alex Max, Xela, Rubinho, Flavinho e Daniela Mercury.

