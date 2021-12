Capital Inicial vive uma revolução "paz e amor" em novo CD

Viva a Revolução. De cara, o título do mais novo disco do Capital Inicial transmite a ideia de uma obra permeada por canções de protestos nervosos. Mas, ao longo de suas sete faixas, Viva a Revolução revela-se um trabalho com sonoridade mais leve, distante do tom ácido e agressivo que predomina no disco anterior do Capital Inicial, Saturno (2012).

Mesmo assim, a veia contestadora da banda segue perceptível neste álbum, lançado no mês passado. Até porque, conforme o vocalista Dinho Ouro Preto faz questão de ressaltar, todas as músicas foram inspiradas na onda de manifestações de rua ocorridas no Brasil durante a realização da Copa das Confederações de 2013.



"Eu fui para as ruas, em São Paulo, e levei minhas filhas (de 17 e 15 anos). Aquilo foi surreal. O clima me remeteu às manifestações dos anos 60, de forma pacífica. Não havia uma pauta, mas um protesto pela liberdade, muito inspirador para a composição das canções", contou Dinho, por telefone. Diferente dos trabalhos anteriores, desta vez a escolha foi lançar Viva a Revolução no formato de EP (sigla para extended play, disco com número reduzido de faixas, entre três e cinco).



"Tínhamos outras composições, mas queríamos que as canções inspiradas nos protestos e no que vimos em meio a eles não ficassem perdidas entre músicas com outros temas. A vantagem é que elas são ligadas e nenhuma repete a mesma batida da outra. E um álbum mais longo com canções sobre um mesmo tema poderia ficar modorrento", avaliou.



A faixa-título foi lançada na internet ainda em junho do ano passado, no auge dos protestos. No disco, ela é a que traz de forma mais explícita o espírito das passeatas nos versos - sem tantas metáforas quanto as outras canções. Viva a Revolução aparece em duas versões.



Em uma, apenas com o Capital. Na outra, a banda de Brasília atua em parceria com o grupo de rap Cone Crew Diretoria, do Rio de Janeiro. Os rappers inserem na canção o sentimento de revolta com a exclusão social, as falsas promessas dos políticos e as ações truculentas das forças de segurança nas comunidades cariocas.



"Meu sobrinho (Fred Ouro Preto) trabalhou em vários vídeos do Cone Crew. Ele que me apresentou aos caras, no Festival João Rock, em Ribeirão Preto-SP, em 2013. Soube que eles tinham uma atitude meio punk, quebravam os camarins e tal. Rolou uma empatia e aí resolvi chamá-los", recordou o cantor.



O ex-guitarrista do Charlie Brown Jr. Thiago Castanho também aparece, assinando com Dinho e Alvin L a composição de Melhor do Que Ontem (primeira música de trabalho, com clipe já lançado) e Coração Vazio, as duas baladas do disco. Esta última é conduzida por um único violão, tocado por Castanho.



"Thiago consegue tocar o violão com uma técnica que soa como se dois instrumentos estivessem sendo tocados. E é um grande compositor. Após as mortes do Chorão e Champignon (vocalista e baixista do Charlie Brown Jr., respectivamente), ele ficou bem pra baixo. Foi legal contar com ele neste momento", lembrou Dinho.



As demais canções seguem a pegada do bom rock na medida. Forte candidata a hit, Tarde Demais reúne guitarras e uma batida eletrônica que lembram muito a banda inglesa Muse, da qual Dinho é fã confesso. Não Tenho Nome bebe direto da fonte do glam rock, com riffs a la I Love Rock'n Roll, de Joan Jett, enquanto Bom Dia Mundo Cruel, privilegiando o trio guitarra, baixo e bateria em seu estado mais cru, é uma prima-irmã de Instinto Selvagem, Vendetta e Sorte, canções do álbum Gigante! (2004).



Shows e planos



O Capital Inicial se apresenta no próximo domingo, no Festival de Inverno Bahia, em Vitória da Conquista. Para o show, Dinho promete apresentar algumas das novas canções, resgatar algumas que ficaram meio esquecidas (Eu Nunca Disse Adeus, Geração Coca-Cola, Olhos Vermelhos e Respirar Você - esta escolhida para abrir os shows) e um novo telão de LED no palco. Segundo ele, a turnê de Viva a Revolução termina no meio de 2015. "Queremos fazer uma turnê menor e, ao final, vamos gravar um disco ao vivo. Em 31 anos de carreira, só temos um registro. Queremos outro".

