Capital Inicial faz show surpresa no metrô para divulgar Rock In Rio

A banda Capital Inicial se apresentou na estação Paraíso na tarde desta terça-feira, 6, para divulgar início das vendas de ingressos do Rock In Rio, no próximo dia 12.

O Rock in Rio Card, que equivale a um ingresso antecipado, garante a entrada ao evento antes da confirmação de todas as bandas e atrações e terá valor por dia de R$ 495 (inteira) e R$ 247,50 (meia-entrada).

O festival já tem algumas atrações confirmadas: Iron Maiden, P!nk, Muse e Imagine Dragons, entre outras. A escalação completa ainda não foi divulgada.

Nas últimas edições, a venda antecipada do Rock in Rio card foi encerrada em menos de duas horas, período em que os 120 mil ingressos disponíveis desta modalidade se esgotaram. O limite de compra é de quatro entradas por CPF.

"O fã que adquirir o produto pode escolher em qual data pretende usá-lo, antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril do ano que vem — a escolha poderá ser feita de 06 de fevereiro a 08 de abril de 2019", informa a organização.

