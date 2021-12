Capital Inicial faz show que homenageia o rock nacional e traz repertório autoral

Em turnê pelo país, a banda Capital Inicial traz em Salvador o show do DVD Acústico NYC., que faz releituras de grandes sucessos e apresenta também músicas inéditas. O grupo, que está sempre disposto a sair da zona do conforto, já anuncia novo álbum de inéditas em 2018.

O show, que acontece neste domingo, 20, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves também homenageia o rock nacional, representado por canções de Legião Urbana, Raimundos e Charles Brown Jr. Hoje à noite os músicos se apresentam em Feira de Santana, no Arial Hall.

Por telefone, Dinho Ouro Preto, traduz a felicidade de voltar a tocar no espaço do TCA. "É uma grande emoção voltar a tocar na Concha Acústica depois de mais de 25 anos. Já fiz muito show aí e vou lhe dizer: dos milhares de lugares que já nos apresentamos a Concha, sem dúvida, é um local único, inesquecível que marcou muito pela energia, cumplicidade com a plateia, aquela coisa de olho no olho", diz.

O cantor e músico lembra emocionado que em Salvador frequentava muito a casa de Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, lembrando também dos grandes amigos que fez em Salvador e das festas "loucas" da época.

Repertório

Vale lembrar que o DVD Acústico NYV, que foi gravado em Nova Iorque, foi lançado 15 anos após o lançamento do primeiro projeto acústico. E não vai ter enrolação no palco. Dinho avisa aos fãs que serão cerca de duas de show e muita adrenalina.

Além de sucessos como Olhos Vermelhos, Melhor do que Antes, Depois da Meia Noite, Eu Nunca Disse Adeus, e À Sua Maneira, a banda resgata a canções de álbuns recentes como Ressurreição e O Cristo Redentor, e três inéditas: Vai e Vem, A Mina e Doce e Amargo.

" Vamos tocar desde músicas da Banda Aborto Elétrico (uma das pioneiras do país, originou com o seu fim, a Legião Urbana e a Capital Inicial) até coisas novas como Vai e Vem, por exemplo".

"Caretaço"

Se definindo agora como "Caretaço" (Ele há muitos anos abandonou as drogas e o cigarro e agora faz cooper), Dinho conta como é a convivência com a banda, criada em 1982, em Brasilia.

"Como qualquer relacionamento não é fácil. É complicado administrar os gosto, os humores, as diferenças de personalidade. Tem atritos, tem brigas, mas quando subimos no palco o prazer é muito grande, fica tudo bem", diz.

Pai de três filhos, de 20, 18 e 14 anos, fruto do relacionamento com a arquiteta italiana Maria Cattaneo, o músico, compõe no estúdio de sua casa. "Acordo de manhã e já vou para lá. Compor virou um hábito diário". Dinho também celebra as parcerias com Thiago Castanho e Alvin L (este último um casamento de 28 anos).

A crise do país preocupa o cantor. "Estamos chegando no fundo do poço. Acredito que o Brasil passa por uma crise de representação. Espero que com esta situação, haja uma renovação dos nomes nos partidos políticos", frisa Dinho, que festeja o diálogo da Banda com diferentes gerações.

