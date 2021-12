Cantores vão à Justiça lutar pelo hit "Muriçoca"

Ermínio Félix, vocalista do Bonde do Serrote, resolveu entrar na Justiça terça-feira, 3, para cobrar os louros da canção "Muriçoca" (de refrão "soca, soca, soca" e "pica, pica, pica").

Só que Fernando Gusmão, empresário do cantor Jhon Falcão (conhecido em Vitória da Conquista como Rei da Cacimbinha), garante que a música é do seu vocalista. O empresário comprovou, por meio de documentos enviados pela sua advogada, Nádia Cardoso, que a música foi registrada pelo grupo Rei da Cacimbinha em outubro do ano passado.

"Hoje [quarta-feira, 4] registramos um Boletim de Ocorrência para denunciar os sites que deram voz ao Ermínio, pois a música não é dele, é do João e podemos provar", afirma Nádia.

Rogério Matos, advogado de Ermínio, também diz que tem provas que seu cliente é o autor do hit. "O fato de estar registrada não quer dizer que seja dele. Ermínio tem registros no Facebook que são anteriores à data em que foi registrada a música pelo outro cantor", rebate.

No entanto, ele não apresentou qualquer prova ou prints desses compartilhamentos. As publicações na internet também não foram encontradas pela reportagem.

Enquanto isso, o advogado de Ermínio entrou na Justiça com uma ação civil com pedido de liminar para retirada dos vídeos do Rei da Cacimbinha do YouTube e para reativar o canal do Bonde do Serrote. "Tivemos o canal suspenso porque o Rei da Cacimbinha registrou a música e o Youtube entende que o som não é nosso. Mas é", garante Rogério.



Babado e confusão

A reportagem tentou falar com Ermínio, mas o empresário dele disse que não seria possível. Já o advogado, Rogério Matos, explicou que não tinha como encaminhar os documentos que comprovam a autoria da música porque os mesmos estavam distantes dele, em seu escritório.

O empresário do Rei da Cacimbinha, Fernando Gusmão, dispara: "Estou no mercado há 25 anos e nunca fui envolvido em picaretagem. Esse sujeito não tem nada, a não ser saliva na boca e loucura na cabeça. Eu tenho documentos que comprovam o que digo".



Assista ao clipe da música com o Rei da Cacimbinha:

Terena Cardoso Cantores vão à Justiça lutar pelo hit "Muriçoca"

