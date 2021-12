Cantores agitam segunda noite de festa do Axé Brasil; veja

A 16ª edição do maior evento de axé do país teve o seu segundo dia de festa com muitas surpresas e emoções: o Axé Brasil, na Arena Independência, no bairro Horto, em Belo Horizonte, contou com as apresentações de Claudia Leitte, Bell Marques, Psirico, Tuca Fernandes e É o Tchan na noite do último sábado, 16.

Tuca Fernandes convidou a orquestra sinfônica jovem de Minas Gerais para abrir o seu show. Já o cantor Márcio Victor, da banda Psirico, saiu do palco e fez uma performance em cima do espaço Housemix, mais perto do público. O ator Eri Jonshon subiu no palco durante a apresentação de Cláudia Leitte, onde agitou o público e ajudou os fãs a ovacionarem a cantora.

O cantor Bell Marques e a banda É o Tchan também marcaram presença entre as atrações e animaram a segunda noite do do evento.

<GALERIA ID=19440/>

