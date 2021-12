Cantoras fazem conexão Bahia-Cabo Verde no Pelourinho

A Bahia vai ficar mais perto de Cabo Verde nesta sexta-feira, 15, à noite. O Largo Tereza Batista, no Pelourinho, será o portal onde as duas terras estarão conectadas pela reunião das cantoras Marcia Castro e Mayra Andrade. A baiana apresenta o show Das Coisas Que Surgem, que tem como base o disco homônimo lançado ano passado, com a participação da cabo-verdiana na faixa Na Menina dos Meus Olhos.

"Faz cinco anos que a gente gravou essa música, mas o processo para esse disco sair tomou o seu tempo. O arranjo e a direção tomada nessa versão são muito interessantes", conta Mayra. A cantora, que nasceu em Cuba, foi criada em Cabo Verde e vive em Paris, tem um trabalho de múltiplas referências. "Mayra tem um repertório musical muito intenso, devido aos países que já passou. Em comum, temos a música brasileira, que também é uma influência para ela", diz Marcia Castro.

Juntas, elas apresentarão ainda Ilha de Santiago, sucesso de Mayra, e Menina Mulher da Pele Negra, canção de Jorge Ben Jor que as duas já entoaram anteriormente. Além dos duetos, a cabo-verdiana vai cantar solo duas músicas de seu repertório. "Ela tem um público interessante na Bahia. A gente percebe pelas mídias sociais que as pessoas respondem muito, falam bem", comenta a baiana.

As duas vezes que Mayra se apresentou em Salvador foram em participações em shows da amiga, em 2009 e 2011. "Quando venho ao Brasil me sinto acolhida, porque as pessoas pedem muito. É quase um alívio cantar para o público brasileiro, porque sinto que devo isso. O Nordeste brasileiro me lembra muito Cabo Verde. Aproveito para lançar um apelo aos produtores para que eu possa realizar um show meu em Salvador", confessa.

Além das músicas novas, o repertório vai trazer sucessos de Marcia Castro como De Pés no Chão e Frevo Pecadinho.

