Cantoras baianas homenageiam Gilberto Gil em show

Angela Lopo, Silvia Torres e Tita Alves apresentam o show Palco - Uma homenagem ao mestre Gilberto Gil sexta, 11, e sábado, 12, às 20h30, no Café-Teatro Rubi - Sheraton da Bahia Hotel. O couvert artístico custa R$ 50.

O repertório, escolhido segundo a memória afetiva de cada uma delas, prioriza as canções compostas pelo artista, com ou sem parcerias, deixando de lado o seu lado intérprete. São músicas como "Vamos Fugir", "Esotérico", "Índigo Blue", "Lamento Sertanejo", "Ladeira da Preguiça", "A Paz", "Realce", "Luar", "Aquele Abraço", "Deixar Você", "Andar com Fé", "Banda Um", "A Novidade" e "Palco", dentre outras.

