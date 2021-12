Cantora Vanusa recebe alta de hospital após 32 dias internada

A cantora Vanusa recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 9, onde estava internada há 32 dias, em Santos, litoral de São Paulo. Ela foi internada em 7 de setembro, devido à pneumonia e anemia.Ela também luta contra a depressão e dependência química.

“Estamos começando um novo tempo em nossas vidas, quero agradecer a Deus por tantos amigos, aos fãs, que fizeram correntes de orações, promessas e preces, aos artistas, sempre presentes em amor e atenção, e à imprensa, muito disponível e atenciosa com minha mãe, sempre. Espero que o nosso próximo encontro seja só com excelente notícias”, afirmou seu filho, Rafael Vanucci, por meio de comunicado.

Foi vinculado que a cantora estava com mal de Alzheimer. No entanto, em um dos relatos, o filho afirmou que o diagnóstico não é certeiro e que segundo os médicos, ela sofre de uma síndrome demencial, caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais.

Em agosto, outra filha de Vanusa, a cantora Aretha Marcos, havia afirmado em uma entrevista à TV Record que a mãe estava com o mal de Alzheimer.

Confira a íntegra da boletim médico sobre o estado de saúde de Vanusa abaixo:

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores, de 73 anos, teve alta nesta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, depois de uma internação de 32 dias. Vanusa entrou no hospital no dia 7 de setembro com quadro de pneumonia e anemia. Em 12 de setembro, precisou ser transferida para a UTI da unidade, onde permaneceu até a completa reversão do quadro, quando retornou ao setor de Clínica Médica, seguindo para a alta hospitalar.”

