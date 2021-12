Cantora Vânia Abreu se apresenta no "Verão Rubi"

A cantora baiana Vânia Abreu se apresenta nos dias 25 e 26 de janeiro no Wish Hotel da Bahia. O show, que ocorre às 20h30, no Café-Teatro Rubi, faz parte do tradicional "Verão Rubi", projeto musical realizado pelo hotel, localizado na Avenida Sete de Setembro, em Salvador.

No repertório do show, sucessos da cantora como “As Quatro Estações”, “Bem ou Mal”, “Pra Falar de Amor” e “Dó de Mim”. Amor e outros sentimentos afetivos são temas recorrentes no trabalho de Vania, sobretudo através das poesias de Adélia Prado, Manoel Bandeira, Pablo Neruda, Ferreira Gullar, Paulo Leminski e Alice Ruiz.

“Este show é para fazer um ‘novo velho’ amor entrar em movimento mais uma vez”, contou Vania, que gosta de misturar músicas de autores novos e consagrados como Chico César, Péri e Aninha Franco e Zeca Baleiro. Com arranjos de João Cristal, a cantora estará acompanhada por Marquinho de Carvalho (piano) e Suzana Kato (violoncelo).

Representante da MPB, a cantora baiana já gravou cerca de dez discos, além de ter atuado na produção dos CDs Mundão de Ouro (2012), do sambista Riachão, indicado ao Prêmio da Música Brasileira em 2013 e Lázaro, de Jauperi. Este último álbum foi indicado na lista dos melhores discos da América Latina de 2015 pelo site zachary-jones.com.

Recentemente, Vânia mostrou seu lado escritora com o lançamento do livro infantojuvenil “Eu e Meu Lugar”, em que conta a história do compositor baiano Riachão. Ela também escreve outros dois livros, um infantojuvenil, ainda sem título, e o de ficção “Aedos”.

adblock ativo