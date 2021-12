Cantora Thathi inaugura festival Rock Edition em Salvador

A cantora Thathi recebeu o rei da guitarra baiana Armandinho na primeira edição do Rock Edition na sexta-feira, 29.

Thathi foi a primeira artista a se apresentar no evento de uma famosa marca de roupas. A noite também contou com a presença do DJ Perez e do cantor Scott, da banda Camisa de Vênus.

Em sua rede social, a cantora comentou a participação de Armandinho em seu show. "Ontem (sexta), com um dos melhores guitarristas de todos os tempos, sou fã incondicional! É sempre mágico dividir o palco com você, mestre", escreveu.

Já no sábado, 30, a cantora Gilmelândia foi um dos destaques do lançamento do B Blue Beachouses, idealizado pelo empresário Bernard Welbes. O empreendimento fica na praia de Itacimirim (a 50 quilômetros de Salvador).

