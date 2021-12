Cantora Simaria apresenta infecção aguda e dupla cancela shows

A cantora Simaria, da dupla com Simone, foi diagnosticada com uma infecção aguda nas vias aéreas superiores e obrigada a cancelar seis shows que as duas fariam esta semana.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla, Simaria já apresentava o problema há alguns dias e precisa permanecer em repouso para se recuperar.

Em nota, a dupla lamentou o cancelamentos das apresentações, que aconteceriam nas cidades de Boa Vista (RR), Macapá (AP), Belém (PA), Santarém (PA), Tefé (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Os organizadores do show em Boa Vista informaram que o dinheiro dos ingressos será devolvido. Os fãs também poderão utilizá-los em uma nova data, que ainda será marcada.

Na última sexta-feira, 10, o show em Taquarituba, no interior de São Paulo, já havia sido cancelado, mas por conta das chuvas que atingiram a cidade.

Confira o comunicado da dupla:

"A Social Music e ÁudioMix, escritórios representantes da dupla Simone e Simaria, comunicam que, por motivos de saúde de Simaria Mendes - infecção aguda de vias aéreas superiores - os shows que seriam realizados entre as datas de 15 a 19 de novembro, nas cidades de Boa Vista (RR), Macapá (AP), Belém (PA), Santarém (PA), Tefé (AM) e Rio de Janeiro (RJ), serão cancelados. Simone e Simaria lamentam o ocorrido e contam com a compreensão e carinho de todos os fãs".

