Cantora sergipana Antônia Amorosa se apresenta em Feira de Santana

Conhecida como Amorosa, a cantora e compositora sergipana Antônia Amorosa se apresenta no dia 4 de novembro, às 19h, no Teatro da CDL, em Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador). Com um show intitulado 'A Vida é Hoje', Amorosa retorna à Bahia trazendo um repertório que dialoga com a busca pelas vivências cotidianas e emocionais.

"A música, por si só, emite uma mensagem e exerce um papel primordial. Ela é uma ferramenta poderosa de acesso individual e coletivo. Neste show, destaco um repertório livre de estilos, para priorizar o principal objetivo - despertar no outro a sua caminhada, jornada e grandeza", comentou a cantora.

adblock ativo