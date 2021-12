Cantora portuguesa Noa recebe Armandinho e Carla Visi nesta sexta

A cantora portuguesa Noa apresenta nesta sexta-feira, 13, em Salvador, o show do seu segundo álbum, "Cicatriz". O evento acontece no Quartel de Amaralina, às 20h, e os ingressos custam R$ 50. Militares têm desconto e pagam R$ 30.

No show, Noa recebe como convidados Carla Visi, Armandinho Macedo, Marquinhos Café e Grabriel Póvoas.

"Cicatriz" foi lançado em 2018, três anos após seu álbum de estreia, "As Coisas Boas". Neste trabalho, Noa mistura o fado contemporâneo com a música popular brasileira e sul americana.

A cantora, que fica no Brasil até 23 de abril, volta a se apresentar no sábado, 14, no projeto Tamar. Já nos dias 21 e 22, participa do Festival Conecta Chapada, no município de Andaraí, com Targino Gondim e Armandinho.

