Cantora Maria Rita se apresenta em Lauro neste sábado

Neste sábado, 19, a cantora Maria Rita apresentará a turnê "Samba da Maria" na Região Metropolitana de Salvador. O evento acontecerá no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, a partir das 22h.

No show, Maria homenageará artistas que influenciaram sua carreira, como sua mãe, Elis Regina, além de Zeca Pagodinho, Alcione, Arlindo Cruz, entre outros. As canções "Gira, Girou", "Alto Lá", "Coração em Desalinho", "Não Deixe o Samba Morrer" e "Saudosa Maloca" estão no repertório.

Os ingressos para a apresentação custam entre R$ 60 e R$ 100 e podem ser adquiridos na bilheteria da própria casa de shows, ou nos balcões de vendas Ticketmix e Pida.

