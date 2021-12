Cantora Lia realiza show na Feira Vegana neste domingo

A Feira Vegana Salvador recebe neste final de semana a cantora Lia. O evento acontece no sábado, 14, e domingo 15, das 11h ás 17h, no Passeio Público, no Campo Grande.

No sábado, o público presente poderá contar com yoga ao ar livre, orientado pela instrutora Thais Paixão, exposição de alimentos, acessórios e cosméticos veganos, feira de adoção de animais, roda de conversa, leitura de Tarô e também o CineVeg, que irá exibir um filme voltado para a temática vegana.

Já no domingo, a programação inicia com a exposição de itens veganos, seguido da feira de adoção, Reiki Usui Tibetano, com a enfermeira e terapeuta Carla Rosário, além de apresentação circense, oficina de culinária e encerramento com a cantora Lia.

