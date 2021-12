Cantora Lexa se apresenta em Salvador

A cantora Lexa se apresentará em Salvador no próximo dia 8 de junho, a partir das 23h, na boate San Sebastian, localizada no bairro Rio Vermelho.

No repertório, a carioca promete sucessos da carreira, como Provocar (uma parceria com Gloria Groove), Pior Que Sinto Falta, Movimento e Sapequinha, um dos clipes mais vistos do Brasil, com 135 milhões de acessos no Youtube, e que levou a cantora ao programa"Só Toca Top", da Rede Globo.

As vendas para o show da cantora já estão abertas pelo Sympla.

