Cantora Joelma lança 1º DVD solo após sair da Calypso

"Comecei a escrever uma nova página na minha carreira e em minha vida". É assim que Joelma avalia o lançamento do seu primeiro DVD em carreira solo. Avante – Ao Vivo em São Paulo, abre uma nova etapa e revela uma mulher forte, determinada a seguir adiante. A cantora paraense que, ao lado do ex-marido e guitarrista Chimbinha, comandou a banda Calypso por 16 anos, avança em voo crescente.

"Avante expressa toda a minha força e vontade de seguir adiante. É uma virada de página, mas é também a continuidade de um trabalho que venho desenvolvendo há anos. Precisamos seguir, a vida não pode parar. Estou muito feliz, está tudo maravilhoso. É o momento de curtir. Vou comemorar junto com os meus fãs essa nova etapa em minha vida", disse Joelma ao A TARDE.

O show foi gravado em novembro do ano passado, com uma grande estrutura composta com telões de altíssima definição, 12 câmeras de gravação e um palco em passarela, e em formato de uma bota, assessório obrigatório no vestuário da cantora. As baianas Ivete Sangalo e Solange Almeida, ex-vocalista da banda Aviões do Forró, dividiram o palco com Joelma.

No repertório, 14 canções que falam de amor e superação. O calypso e o carimbó, ritmos originários do norte do Brasil, têm predominância no álbum, mas Joelma passeia por outras sonoridades como a música romântica e o gospel.

"Faço um passeio por vários ritmos sem mudar minha essência, sem afastar das minhas origens. Busco transformar tudo o que já vinha fazendo na banda Calypso em algo mais moderno. É bom fazer uso de coisas diferente, pois fica chato ficar apresentando a mesma coisa o tempo todo. Isso nós conseguimos fazer no DVD sem deixar a minha raiz de lado", ressaltou a cantora.

"As redes sociais são importantes demais nos dias de hoje. Que bom, é uma maravilha termos isso

Fãs

Joelma tem uma legião de fãs que a seguem desde a banda Calypso. A cantora os classifica como anjos da guarda. "No momento que mais precisei eles foram os meus anjos da guarda. Ficaram à minha volta, ao meu lado. Fiquei fortalecida. Foram meu combustível para seguir adiante. Agradeço muito a Deus por ter colocado cada fã em minha vida", afirmou.

Os fãs lotam shows, cantam e dançam junto com a artista. Marcam também presença na internet, o que reflete nos números de seguidores que a cantora têm nas redes sociais: mais de um milhão no Facebook, 691 mil no Instagram e 37 mil no Twitter. O vídeo da música Amor Novo, que conta com a participação de Ivete Sangalo, tem mais 4,5 milhões de acessos no YouTube. Números que impressionam.

"As redes sociais são importantes demais nos dias de hoje. Que bom, é uma maravilha termos isso. Na época da banda Calypso não tínhamos essas ferramentas. Elas permitem uma maior aproximação com os fãs e um alcance com um número maior de pessoas. Recebo diariamente ideias de vídeos, figurinos e coreografia. Aproveito tudo que posso. Isso é muito legal", comentou.

Meu objetivo sempre foi mostrar minha cultura, o ritmo musical que sempre fui apaixonada

Turnê

Joelma pretende percorrer o país com a turnê Avante – Ao Vivo em São Paulo. A cantora, que sonhava ser advogada, afirma está feliz com a carreira solo e com o sucesso que obteve em toda sua história de vida. E essa felicidade quer dividir com os fãs no palco em várias cidades brasileiras.

"Não pensava alcançar um grande sucesso. Meu objetivo sempre foi mostrar minha cultura, o ritmo musical que sempre fui apaixonada. Dividir o que temos de mais lindo da música paraense. Mostrar o nosso carimbó, o calypso, a cúmbia. Essa alegria que temos em dançar. Esse objetivo eu alcancei", concluiu.

Algumas cidades da Bahia e as maiores festas juninas do nordeste receberão Joelma com sua música ritmada pelo som do norte, seu figurino diferenciado e sua dança com direito a jogogada de cabelo, sua coreografia marca registrada. A agenda de shows será divulgada este mês no site e nas redes sociais da cantora. O DVD e o CD já estão disponíveis em lojas físicas e digitais.

*Sob a orientação do editor-coordenador marcos casé

Roberto Aguiar Cantora Joelma lança 1º DVD solo após sair da Calypso

