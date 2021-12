Cantora Flávia Wenceslau se apresenta no Ciranda na Rede

A cantora e compositora paraibana Flávia Wenceslau é a convidada do projeto Ciranda na Rede, nesta quinta-feira, 11, às 20 horas, no restaurante Ciranda Café (Rio Vermelho).

Flávia transita por vários estilos da música popular brasileira, com grande variedade de influências em seu trabalho.

O projeto Ciranda na Rede é um desdobramento do projeto Rede Sonora, que Amadeu Alves e Fabrício Rios realizam no espaço cultural Casa da Nati, nos finais de semana, em Praia do Forte.

O ingresso para o show desta quinta custa R$ 10 e pode ser adquirido no bilheteria do local.

