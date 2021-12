Cantora Fabiana Santiago apresenta EP visual em live neste domingo

Com ritmos da cultura popular nordestina e decifrando em diversos prismas, da MPB à salsa, merengue e lambada, a cantora e compositora Fabiana Santiago apresenta o seu EP de estreia solo, "Florescer", no domingo, 27, na live "Arraiá da Fabi", às 17h, em seu canal no Youtube e pelo canal da Rede você TV.

O EP já pode ser ouvido em todas as plataformas digitais de streaming de música e pode ser visto com clipes para todas as faixas.“Com 20 anos de trabalho na música, ainda não tinha um projeto pra chamar de meu. Era um desejo antigo, mas que ao mesmo tempo me causava medo, de me mostrar enquanto compositora já que minha trajetória foi inteiramente como intérprete", reflete a cantora.

Com a pandemia, as lives ganharam força, momento em que Fabiana começou a apostar nelas para manter o pique dos palcos e testar repertório. Foi durante esse período de mergulho na música que as faixas do EP surgiram. “A sonoridade foi definida sob a ótica dos signos e símbolos nordestinos, isso surge na instrumentação, estilo, e composição. Mas tentamos não deixar de lado uma força e uma identificação que tenho com os ritmos latinos”, conta a artista.

