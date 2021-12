Cantora Esperanza Spalding confirma show em Salvador

A cantora e contrabaixista de jazz americana, Esperanza Spalding, eleita artista revelação no Grammy de 2010, confirmou show para o dia 9 de junho, em Salvador. A artista deve se apresentar na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA ), às 20h. Os ingressos podem ser comprados quinze dias antes do show e variam de R$ 60 a R$ 100.

Spalding cresceu no distrito King, de Portland, e seu interesse pela música veio através da sua mãe, que era cantora profissional. A cantora aprendeu sozinha a tocar violino e se juntou à Sociedade de Música de Câmara do Oregon. Ela também aprendeu a tocar oboé e clarinete, em parte escutando sua mãe recebendo aulas de guitarra de jazz, e cantando em inglês, espanhol e português. Na adolescência, ela começou a escrever letras com uma banda de rock local, Noise for Pretend. Em seguida, começou a estudar jazz.

Spalding esteve no Brasil em 2011 onde realizou show no Rio de Jeneiro com participação de Milton Nascimento.

adblock ativo