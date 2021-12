Cantora do Aviões do Forró estará do ensaio da Timbalada

Solange Almeida, do grupo Aviões do Forró, é uma das convidadas do último ensaio da Timbalada, que acontece neste domingo, 9, a partir das 18h, no Museu do Ritmo. A festa, que homenageou diversos ritmos durante o verão, terá como tema o forró e custa R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote).

Além de Solange, também participam do evento o cantor Léo Macêdo, vocalista da banda Estakazero, Adelmario Coelho e Zelito Miranda.

adblock ativo