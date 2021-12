Cantora dinamarquesa apresenta projeto no Rio Vermelho

A cantora dinamarquesa Stina Sia se apresenta com a banda The Souljazz nos dias 15 e 29 de março (sextas-feiras), às 21h, no Visca Sabor & Arte (Rio Vermelho). O couvert custa R$ 15.

O projeto, que começou em 2011, contribui para o desenvolvimento da música soul em Salvador, apresentando um repertório de clássicos da soul music, funk e jazz, através de improvisações vocais e instrumentais.

Morando no Brasil desde 2010, Stina Sia já se apresentou na Jam no MAM e em espaços culturais de Salvador com artistas baianos. Para os shows no Visca, a cantora receberá convidados especiais.

