Cantora baiana Natália Boere apresenta show online com participação de Moreno Veloso

Com participação de Moreno Veloso, a cantora baiana Natália Boere fará o show “Me Cante Sua História", com transmissão ao vivo pelo seu canal do YouTube, no dia 27 de março, às 20h.

A direção-geral será de Suely Mesquita e as projeções de Batman Zavareze (que trabalhou com artistas como Os Tribalistas, Marisa Monte e Los Hermanos).

O show nasceu após Natália Boere criar um projeto em 2020: a série de lives “Me Cante Uma História”, que começou em maio com o objetivo de trazer à tona curiosidades por trás de composições de grandes artistas.

Em seu Instagram, Natália recebeu nomes como Roberto Menescal, Otto, Jards Macalé, Marcos Valle, Pretinho da Serrinha, Lobão, Supla, B Negão, Lellê, entre muitos outros, e as lives viraram um sucesso ao longo dos meses seguintes.

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc.

