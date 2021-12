Cantora baiana Maya aposta na mistura do pagodão com trap em nova música

Apostando no pagotrap, a mistura do pagodão baiano com o trap, com referências ao bahia bass, a cantora Maya lançou, nesta sexta-feira, 3, o seu terceiro single de trabalho, intitulado ‘Faca Amolada’, onde aborda, a partir da perspectiva feminina, a condução da conquista sem esperar a conquista imediata.

“Eu não queria lançar a música devido ao atual cenário de quarentena e outras questões, porém sei o quanto é difícil manter a saúde mental diante disso e busquei trazer uma música que nos dê esperança e alegria. É muito válido”, contou a artista, que faz parte da nova geração de músicos baianos em ascensão.

Segundo Maya, ‘Faca Amolada’ é uma música para quem se identifica com o poder, audácia e energia feminina. Ela contou que a faixa surgiu de um ensaio para o projeto Sofar Sounds, em um laboratório criativo junto com o beatboxer Haidã e pelo cantor, compositor e produtor musical Faustino Beats, que fez a ponte Bahia/São Paulo, mostrando a produção para Diabelsmusic, produtor musical que já trabalhou com nomes como Tássia Reis, Mc Soffia e Dfideliz.

A produção musical é assinada por Faustino e Diabelsmusic, com a arte de capa assinada pela própria cantora e ilustração de Vitor Elói. A artista ainda tem previsão de lançar um vídeo lyric do som.

‘Faca Amolada’ está disponível no Spotify.

