Cantora baiana lança clipe e aposta na sensualidade 'fora do padrão'

Depois apostar no verão da Bahia e lançar o dançante single 'Que Calor', em parceria com a drag queen Nininha Problemática e o rapper Yan Cloud, a cantora baiana Nêssa lançou no sábado, 24, o videoclipe da faixa 'Slow Motion', apostando na sensualidade de corpos fora dos padrões.

“É uma música que tem muitas influências do trap, do arrocha e do pagode baiano. Queria uma música que combinasse mais com o inverno, mais vibes, para mostrar esse meu lado sensual, que eu gosto e tenho bem aflorado”, contou.

Segundo a artista, o clipe, que teve direção e roteiro de Bianca Lordelo e direção de fotografia de Edvaldo Jr., inicialmente seria uma coisa mais simples. “Apresentei a ideia para Bianca Lordelo, que está em São Paulo. Disse pra ela que queria fazer algumas cenas de dança por lá, mas não tinha o roteiro e nem a ideia do pole dance. Ela se empolgou bastante com a música e teve as ideias”, disse Nêssa, que conheceu o estúdio Maravilhosas, voltado para corpos distintos. “Qualquer pessoa pode fazer o pole dance. A temática inicial desse clipe é mostrar essa representatividade, que é política”, afirmou.

Nêssa quis incluir a dança em seu trabalho, pois é algo que sempre esteve presente em sua vida. Ela, que começou a cantar pop por influência do stiletto – dança com salto – , acredita que a dança pode elevar a autoestima, já que é bem sensual. “O pole dance sofre muito preconceito por ser visto como ‘dança de garota de programa’, e ainda tem o padrão [dos corpos]”, refletiu.

'Slow Motion' é uma parceria da cantora com os artistas Bruno Zambelli e Rafa Dias (ATTOXXA), que produziram a faixa. Com influências baianas como o arrocha e o pagode, o single é influenciado também pelo trap, já que Nêssa também faz parte de um coletivo, chamado Bonke, que tem muitos artistas que cantam o estilo.

"Escrevi 'Slow Motion' e passei para Bruno [Zambelli]. Falei que queria algo mais lento, até pela temática da música. Ele, que produziu também 'Que Calor', amou a proposta e fez as músicas com essas referências", destacou, contando que ela, junto com Zambelli, mostrou a música para Rafa Dias. "A gente tem criado uma parceria com ele. Rafa curtiu muito a proposta e finalizamos. A gente têm feito muita coisa juntos que ainda iremos lançar", prometeu a artista.

Sobre novos trabalhos, Nêssa garantiu que tem bastante coisa vindo por aí, principalmente neste segundo semestre. Segundo ela, está tudo ainda na fase de planejamento, mas frisou que o público pode esperar por mais lançamentos e parcerias.

Assista abaixo o clipe de 'Slow Motion':

Ashley Malia | Foto: Divulgação Cantora baiana lança clipe e aposta na sensualidade 'fora do padrão'

adblock ativo