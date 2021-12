Cantora baiana Catharina Gonzaga lança clipe do Hino ao 2 de Julho; assista

A musicista baiana Catharina Gonzaga lançou nesta quinta-feira, 1, o seu novo clipe da interpretação do Hino da Independência da Bahia, o tradicional Hino ao 2 de Julho. O vídeo está disponível no canal da cantora no YouTube.

O arranjo da música interpretada por Catharina Gonzaga foi feito por Fabrício Cyem, e a produção das imagens e edição do vídeo de Eva Pires. Na percussão, a canção contou com Rafael Bolotta e no piano e programação, Márcio Melgaço.

Assista:

O Clipe

Catharina é professora de canto, maestrina de coral e realiza trabalhos voluntários na Organização Internacional Nova Acrópole há mais de 15 anos, onde a musicista atua unindo a arte com um viés filosófico. Foi de lá que surgiu o ponta pé inicial para a produção.

“Recentemente estudávamos a independência do Brasil na Bahia, como se deram essas batalhas que aconteceram aqui, e fomos percebendo como o 2 de julho tem um simbolismo tão profundo em relação a essa resistência a essa resistencia do povo baiano e união em busca de lutar por um ideal, que tem muito a ver com o que a gente aprende na filosofia”, comenta.

Segundo a cantora, o estudo coincidiu com um convite da Defensoria Pública da Bahia para criar uma versão do hino que tivesse um pouco mais a cara da Bahia.

“No início eu fiquei um pouco assustada por ser um hino, por ter essa característica marcial, mas recorri a Fabrício Cyem, que é um arranjador fantástico, que fez esse arranjo belíssimo. E então surgiu a ideia de registrar esse momento através de um videoclipe”, relata Catharina.

