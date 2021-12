A voz doce, mansa, poética e o sotaque paraibano faceiro são algumas características que fizeram com que a cantora e compositora baiana Agnes Nunes fosse considerada a mais nova queridinha da música popular brasileira. Ela lançou o primeiro single de seu primeiro álbum, intitulado Vish.

Tailana Cruz* Cantora baiana Agnes Nunes lança primeiro trabalho

A jovem, que nasceu em Feira de Santana, foi morar na Paraíba ainda com meses de vida, onde viveu com sua avó. Mesmo sendo baiana, o contato de Agnes com a terra natal era bem pouco, mas ela aproveitou a ‘pausa’ na correria presencial para conhecer a Bahia e fez daqui seu refúgio para o distanciamento.

“Eu não ia à Bahia desde criança. Por isso, agora, durante o isolamento, escolhi ir para aí para me reconectar com as minhas raízes e produzir meu álbum. Essa ligação foi muito importante para mim! Amo demais aquele lugar. Mal posso esperar por show aí quando tudo isso passar”, contou a cantora.

O contato com a música começou bem cedo, pois ela viu na arte uma forma de se esconder de todo o bullying que uma menina negra e crespa como ela sofre. Mas só ficou conhecida na internet há cerca de três anos, quando começou a postar vídeos fazendo cover de grandes artistas, tudo isso da janela da sua casa, em companhia do seu teclado.

As postagens eram amadoras, visto que ela fazia por hobby, mas os vídeos logo viralizaram em todas as redes sociais e acabaram conquistando artistas como Caetano Veloso, Gal Costa e o ator Lázaro Ramos, entre outros. Ela já gravou músicas com Chico César, Xamã, Tiago Iorc e, no final de 2020, Agnes participou de uma live dedicada ao samba, com Elza Soares e Seu Jorge.

“Eu atingi pessoas que me inspiram e não há nada mais gratificante do que isso. Às vezes eu não acredito, sabia? Foi tudo de maneira tão espontânea que eu fiquei: meu Deus! É um prazer imenso ser reconhecida por pessoas tão influentes e importantes para a música brasileira”, disse Agnes.

2,6 milhões no Instagram

Um novo passo na carreira de Agnes se inicia em 2021, ao disponibilizando o primeiro single do EP Vish, que já está disponível nas principais plataformas digitais. “Vish” é uma variante da expressão “vixe” (que se origina na interjeição “Virgem Maria”!), usada, principalmente, no Nordeste brasileiro e que pode expressar susto, aborrecimento, repulsa, medo ou decepção, sentimentos que habitou o coração da cantora durante uma desilusão amorosa, quando ela tinha apenas 16 anos.

“Na época, eu gostava de uma pessoa e não era correspondida. Daí nasceu a música. A mensagem é a dor de cotovelo que todos nós passamos. Tento cantar de uma forma leve porque, no fim, tudo passa”, relembrou a cantora.

O single ganhou um videoclipe, dirigido por Dauto Galli, que traz o cenário de um show vazio: somente a artista nos palcos e com cenas dela encostada no balcão do bar. Agnes veste uma roupa de gueixa para homenagear a tradição japonesa das mulheres que vivem da arte e dança. O filme está disponível no YouTube e tem a produção da Bagua Records com a Universal Music e foi feita durante o período de distanciamento social.

“Eu e meu produtor, o Neobeats, nos isolamos para a produção. O álbum iria sair antes (da pandemia), mas, diante de tudo isso que estamos vivendo, eu preferi esperar mais um pouco. Triste demais não poder ter shows. Mas o importante é focar na vacina. Em breve estaremos juntos de novo”, refletiu.

Sucesso na web, a menina soma mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram (@agnesnunes) e mais de 1,5 milhão no Spotify. E mesmo tendo uma carreira ‘séria’ agora, os vídeos fazendo cover ainda refletem o quanto o talento da menina é adorado pelo seu público. O mais recente, cantando Deus me Proteja, de Chico César, já atingiu a marca de três milhões de visualizações.

“Se a internet não existisse, talvez não estaria onde estou agora. Foi apenas com o meu piano e meu celular que comecei minha carreira. Eu gravava e publicava os vídeos escondido da minha mãe (risos) e foi assim que minha voz chegou a lugares tão distantes”, relembrou Agnes.

Mesmo ainda sendo muito jovem, a cantora mostra pé no chão e a doçura de uma menina que vê os sonhos como meta. “Ah meu sonho é um feat (dueto) com Marisa Monte, HER, Rihanna (risos). Meu primeiro álbum já é um dos meus sonhos e um grande passo na minha carreira”, disse.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

adblock ativo