Cantora Aiace se apresenta na Sala do Coro do TCA

A cantora Aiace apresenta nesta terça-feira, 6, o show de lançamento de "Dentro Ali", seu primeiro disco solo. A apresentação acontece às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A noite terá uma participação do cantor Lazzo Matumbi. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

O álbum da cantora foi lançado em 2017 e pode ser ouvido na íntegra nas principais plataformas digitais.

Aiace vai apresentar no show as músicas que fazem parte do disco, que conta com participações de nomes como Luiz Melodia e Lazzo, além de regravações de clássicos como a música “Na Primeira Manhã”, de Alceu Valença.

No palco, a cantora terá a banda formada pelos músicos Alexandre Vieira (baixo), Sebastian Notini (bateria), Bruno Aranha (teclado), Théo Silva (Guitarra) e Gabi Riddim (programações eletrônicas). A direção musical fica sob o comando do multi-instrumentista Jorge Solovera.

