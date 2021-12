Cantora Agnes Nunes se apresenta em outubro no TCA

Considerada revelação nacional por artistas como Pabllo Vittar e Lázaro Ramos, a cantora Agnes Nunes, de 17 anos, se apresenta em Salvador, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 13 de outubro, às 20h.

Nascida na Bahia e criada na Paraíba, a adolescente já acumula quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais, conquistados a partir de covers e músicas autorais recém-lançadas.

“Coloco muito sentimento naquilo que faço, ou é para chorar ou é para rir. Então, as pessoas começaram a se identificar com o momento da vida delas e acabaram postando e compartilhando”, enfatiza Agnes, que começou a gravar vídeos em 2015, na sala de casa, com voz e teclado apenas, chamando assim a atenção de artistas já consagrados.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, e site do Ingresso Rápido.

adblock ativo