Composta por Davi Andrade Mendonça, Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho e Gabriel Galvão da Silva Daltro, o clipe da faixa 'Senta Vá', do cantor Vinny Nogueira, tem participação especial d'O Poeta. Gravado pela agência Califórnia, o vídeo foi divulgado no último sábado, 19.

“Eu gosto muito dessa pegada da música americana e dessa mistura com o pagode baiano. Essa canção que gravei com o Poeta pedia uma coisa dançante, estou feliz em estrear minha carreira solo com a participação especial de John - O POETA- que é esse grande parceiro. O clipe ficou com um astral incrível e uma estética muito bacana, vocês vão adorar”, comentou Vinny.

Assista o clipe abaixo:

Da Redação | Foto: Divulgação Cantor Vinny Nogueira lança clipe com participação d'O Poeta

