Cantor sertanejo Marciano morre aos 67 anos no ABC paulista

O cantor sertanejo Marciano morreu nesta sexta-feira, dia 18, aos 67 anos, em sua casa em São Caetano do Sul, município do ABC paulista. Ele sofreu um enfarte e não resistiu. A morte pegou os fãs de surpresa, uma vez que Marciano não apresentava problemas prévios de saúde.

Destaque da música sertaneja desde os anos 1970, em parceria com João Mineiro, Marciano ganhou fama ao dar voz a clássicos como Fio de Cabelo, Paredes Azuis e Menina Escuta Meu Conselho. Desde 2016 ele formava dupla com Milionário (José Rico morreu em 2015; João Mineiro, em 2012). A informação da morte de Marciano foi divulgada nas redes sociais do artista por sua equipe.

