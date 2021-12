Cantor Rogê lança DVD em Salvador

O cantor e compositor Rogê vem a Salvador para lançar seu primeiro DVD, "Baile do Brenguelé". O show ocorre no sábado, 7, às 23h, no Red River Café, no Rio Vermelho. Os ingressos podem ser comprados no local por R$ 30.

Os artistas baianos Magary Lord, Lazzo Matumbi e Rafael Pondé participam da festa, que terá canções como "Presença Forte", "A Nega e o Malandro", "Suingue de Samba", "Remédio pro Veneno" e "Quem Fechou, Fechou", no repertório.

Assista a vídeo da música "Remédio pro veneno", com participação especial de Arlindo Cruz:

Da Redação

