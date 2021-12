Cantor pernambucano Lucas Oliveira se apresenta em Salvador

O cantor e pesquisador Lucas Oliveira se apresenta em Salvador nesta sexta-feira, 3, no bairro do Pelourinho. No recital, denominado "A estrada e o vento", o pernambucano interpretará canções do compositor baiano Elomar Figueira Mello.

O show em voz e violão, que acontece no Teatro Sesc-Senac, terá inicio às 20h e contara com a participação de Luiza Meira, Glória Lemos, Maviael Melo e Sérgio Cassiano. Durante a apresentação, o artista declama versos de poetas populares e faz reflexões sobre a letra de cada música cantada.

