Cantor Paquito apresenta show autoral nesta terça no TCA

A Sala do Coro do Teatro Castro Alves recebe nesta terça-feira, 15, a partir das 20h, o show “Paquito Simplesmente”, do cantor e compositor baiano Paquito que, de volta a um trabalho autoral, apresentará canções do seu próximo disco, ainda em fase de produção.

No repertório estarão canções como “O Monstro”, “Porto de Chegar” e “Melô”. Durante sua apresentação, o artista questiona a ideia de que a Bosssa Nova é música de elite e homenageia Assis Valente, baiano que conseguiu ser ufanista e crítico em um mesmo samba, superando Noel Rosa e Ary Barroso. Será um show com canções de amor e desamor, com marcas de um autor que se define “ancorado na tradição, mas com desvios estéticos de conduta”.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site

