O cantor Congolês Papa Wemba, 66 anos, morreu neste domingo, 24, após passar mal durante um show no Festival de Músicas Urbanas de Anoumabo (Femua), em Abidjan, na Costa do Marfim. Papa, que era a atração principal do evento, tinha cantado duas músicas, quando caiu no palco.

Ele foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital, de acordo com o site "Mirror". Ainda não há informações sobre a causa da morte do músico.

Além de ser presenciada pelo público que acompanhava o show, o momento que Papa caiu no palco foi transmitida ao vivo, já que a TV Local fazia a cobertura do evento. A transmissão foi cortada logo após a queda do cantor.

Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba ganhou fama ao se juntar à banda congolesa Zaiko Langa Langa, quando ele tinha 20 anos. Ele, então, adotou o nome artístico de Papa Wemba. O músico ficou conhecido como o 'rei da rumba no Congo' após gravar com Stevie Wonder.

Da Redação Cantor Papa Wemba morre após passar mal durante show

