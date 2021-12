Cantor Matheus, da dupla Lucas & Matheus, morre após complicações da Covid-19

O cantor Matheus, da dupla sertaneja Lucas & Matheus, morreu nesta terça-feira, 22, na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Segundo familiares do artista, o falecimento se deu devido a complicações causadas pela Covid-19.

Edilson da Silva Rodrigues (nome de batismo do cantor) tinha 57 anos e havia retornado recentemente de Portugal para a cidade no interior do estado paulista. Ao chegar em Presidente Prudente, ele começou a apresentar sintomas de infecção do coronavírus, foi internado em um hospital da região e precisou ser intubado no dia 16 de dezembro.

Com mais de 25 anos de carreira e dezenas de CDs gravados, a dupla prudentina tinha uma grande trajetória artística na Europa, principalmente em Portugal. No continente europeu, Lucas & Matheus conquistaram 40 discos de ouro, 25 de platina e cinco de diamante pelos mais de 7 milhões de cópias já vendidas.

