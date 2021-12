Cantor Marcos Valle realiza show intimista em Café-Teatro de Salvador

Nos dias 9 e 10 de novembro, às 20h30, acontece no Café-Teatro Rubi, localizado no Wish Hotel da Bahia, bairro do Campo Grande, o show “A Bossa de Marcos Valle”. A apresentação, que acontece em formato intimista, será composta por um teclado e conta com a participação especial de Patrícia Alví, vocalista de sua banda. Autor da música "Samba de Verão", Marcos Valle interpretará clássicos do movimento. Os ingressos custam R$ 100.

Além de cantor, Marcos Valle é compositor, arranjador e instrumentista. Autor de mais de 300 músicas, grandes sucessos já foram gravadas por nomes como Elis Regina, Tim Maia, Roberto Carlos, Oscar Peterson, Jhonny Mathis entre outros. Valle, Paulo Sérgio e Nelson Motta, são autores da música “Hoje é um Novo Dia de um Novo Tempo”, clássico na virada do ano.

Ao longo de sua carreira, o artista coleciona parcerias com o irmão Paulo Sérgio Valle, Ed Motta, Lulu Santos, Marcelo Camelo e os cantores internacionais como Jay-Z e Kanye West.

