Cantor Linconln inicia temporada de ensaios em Salvador

O cantor Lincoln e a banda Duas Medidas vão iniciar sua temporada de ensaios de inverno a partir da próxima quinta-feira, 4, na boate Zen Salvador, localizado no bairro do Rio Vermelho.

Com um novo projeto, desta vez intitulado de #Fuleragem, o artista se apresentará todas as quintas-feiras do mês de julho na boate da capital baiana, por volta das 20h. As aberturas dos shows serão feitas pela banda Nata do Samba e o encerramento pelo DJ Rodrigo Fiúza. Os ingressos vão custar R$ 70, e com nome na lista R$ 45.

