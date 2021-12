Cantor Lenine abre a noite do festival Madre Verão

Muito à vontade e sentindo-se no quintal de casa, segundo definiu, o cantor e compositor Lenine subiu ao palco do Madre Verão, na noite desta sexta-feira, 30, para celebrar os principais sucessos da carreira.

Para o pernambucano, tocar na Bahia é ficar mais à vontade, já que sua relação com os baianos é umbilicalmente íntima. "Tocar no Nordeste, para mim, é como tocar em casa. Aqui me sinto melhor compreendido. A maneira de me expressar é bem entendida pelas pessoas", afirmou.

No repertório, Lenine trouxe "um pouco de tudo", de músicas da turnê mais recente, intitulada "Chão", a hits consagrados nos 30 anos de estrada, a exemplo das conhecidas "Hoje Eu Quero Sair Só", "Do It" e "Paciência".

Nesta sábado, irão se apresentar Fábio Jr, Daniel Vieira e Los Praianos.

Diversidade

"Vimos aqui para fazer os melhores momentos, um gold fantastic, o que também faz parte da diversidade desse festival", brincou o cantor.

Em processo de gravação do próximo CD, que deve ser lançado em maio, o cantor disse que deixar o estúdio para fazer show é parte de um mergulho para concluir o novo trabalho.

Também se apresentaram na noite o cantor Belo e a banda Novo Tom. O evento, realizado pela Prefeitura de Madre de Deus, tem apoio dos jornais A TARDE e MASSA!

