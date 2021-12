Cantor Jau apresenta segunda edição do "Baile da Rosa Branca"

O cantor e compositor Jau apresenta a partir das 22h do próximo sábado, 26, a segunda edição do "Baile da Rosa Branca", no Pestana Convento do Carmo, em Salvador. Os ingressos custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).

A festa, que foi inspirada no single "Rosa Branca", vai ter performances e cenografia especial para o evento. O público pode participar se vestindo de branco ou rosa (opcional), que são as cores do baile.

O repertório vai ter canções inéditas do novo álbum e sucessos do artista, como “Café com pão”, “Com Carinho”, “Flores da Favela”, “Já é” e “Sandália de Couro”.

