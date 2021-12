Cantor Iohannes Imperador estreia com tudo na Bahia

No dia 4 de dezembro, o cantor paraibano Iohannes Imperador chega à Bahia para sua primeira apresentação no estado. Ele comanda, ao lado de Tayrone, um show no Armazém Vilas, em Villas do Atlântico (Lauro de Freitas). Em meio aos preparativos para o evento, o forrozeiro conversou com o Jornal A TARDE.

Durante a entrevista, o artista falou sobre a estreia em solo baiano e revelou que a expectativa é positiva. "A expectativa é a melhor possível. Eu tenho certeza que a minha vontade de estar em cima do palco vai conseguir contagiar muita gente, mas com a consciência de que é apenas o primeiro passo, o começo. Mas um começo em grande estilo, junto com Tayrone", disse. "Estou feliz de estar aqui e essa felicidade vai transparecer no show", completou.

Tocando a carreira como cantor há quase quatro anos, Iohannes começou sob pressão. Na época, integrante da banda de seu primo Forró 3X4, ele se viu obrigado a comandar o vocal em um show, após o titular se ausentar. "No dia da festa ele [o vocalista] disse que não cantaria, aí meu primo falou que só tinha eu para cantar e eu tive que ir", contou. Daí em diante as coisas aconteceram rapidamente.

Após dez meses, durante uma apresentação, Iohannes agradou ao cantor Wesley Safadão, que o convidou para comandar a banda Forró da Curtição. Assim o amadurecimento artístico aconteceu. "Ele [Wesley] era dono da Forró e eu estava sempre ali, do lado dele, desenvolvendo, aprendendo, buscando o melhor. Do lado de um cara que hoje é sem dúvidas um dos maiores artistas do Brasil", declarou.

Agora, em carreira solo há um ano e oito meses, o forrozeiro chega à Região Metropolitana de Salvador (RMS) com um repertório que lembra o de Safadão, mas com uma pegada própria. Com muita energia.

"Até Ontem Eu Era Santo", "Bora Beber", "Ele Não Merece Você" e "Dim Dim" são algumas das músicas que integram o seu novo álbum, mas "Chupando Dedo", que dá nome ao trabalho e ganhou clipe, é o carro-chefe de Iohannes. "'Chupando Dedo' é primeiro lugar em todas as rádios de Fortaleza", comemora.

No clipe da música, Iohannes mostra seus dotes como ator, ao interpretar um nerd que é rejeitado pela mulher que ama e acaba dando a volta por cima e se vingando.

Confira o clipe de "Chupando Dedo"!

Alan Oliveira Cantor Iohannes Imperador estreia com tudo na Bahia

Curiosidade

O nome diferente tem explicação. Na verdade, o artista se chama Johannes, de origem holandesa. Mas, por questões de logística, o "J" acabou sendo substituído pelo "I".

"Como era um nome muito difícil de se entender, devido à escrita, a gente adaptou com o 'I'. Junto com ele veio a brincadeira do 'faz o I', com o dedinho pra cima", revelou. "O Imperador também surgiu assim, por não ter um sobrenome forte", completou.

adblock ativo