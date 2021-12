Cantor gospel é encontrado morto amarrado em árvore

Dois homens foram encontrados mortos neste domingo, 4, na zona rural de Fazenda Rio Grande, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam com as mãos amarradas em uma árvore.

Um dos corpos encontrados foi o do cantor gospel Oziel Rodrigues de Oliveira, 43 anos. O identidade do outro homem, de 19 anos, não foi divulgada.

Ainda conforme o órgão, os corpos possuíam marcas de tiro no rosto. As causas do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Além de artista, Oziel, chegou a concorrer ao cargo de deputado estadual pelo estado do Paraná, em 2018, pelo Partido Popular Socialista (PSS), porém, não venceu o pleito.

