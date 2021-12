Cantor Gabriel Elias lança EP em todas as plataformas digitais

O cantor Gabriel Elias lança , nesta sexta-feira, 8, em todas as plataformas digitais, seu mias novo EP, “Fiz Esse Som Pra Você”. O lançamento é da Deck e apresenta também o clipe da canção.

A história da música se baseia em fatos verídicos e mostra toda maturidade musical do cantor: “Essa é minha canção favorita. Além de contar uma história real sobre duas formas de saudade, a saudade do mar e a saudade da sereia”, brinca, “através dela consigo enxergar toda a minha essência nos dias atuais, através da maturidade da letra, das melodias e do meu estado de espírito”, explica.

O clipe foi dirigido por Stefano Loscalzo, aborda o desejo do cantor em intensificar suas apresentações à beira-mar.

