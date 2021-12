David Bisbal é o convidado da segunda edição da nova temporada do Sarau du Brown, que acontece neste domingo, 29, às 19h, no Museu do Ritmo. Os ingressos custam R$ 80 e estão à venda nos balcões do A TARDE nos shoppings e na Ticketmix.

Eles vão dividir o palco e cantar "Lloraré Las Penas", que esteve no topo das paradas da Billboard Latina Tropical/Salsa, chegando ao terceiro lugar na lista Billboard Hot Latin Tracks.

Esta é a segunda vez que eles vão cantar juntos. A primeira, foi no final de 2014, em São Paulo, quando o espanhol fez o primeiro show no Brasil. Da reunião, eles compuseram juntos Dia Iluminado.

A nova temporada da série de shows teve início no último domingo, 15 de novembro, com os convidados especiais Alice Caymmi e Angra, e segue nos dias 29 de novembro, 13 e 27 de dezembro e 10 e 24 de janeiro, sempre às 18h, no Museu du Ritmo, com o tema Ritual ARTEFIREACCUA.

Da redação Cantor espanhol é o convidado de Brown no Sarau

