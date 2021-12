Cantor do Art Popular cai de varanda e é submetido a cirurgias

Evandro Soares, um dos integrantes do Art Popular, caiu da varanda de sua casa, sofreu várias fraturas e teve de passar por cirurgias. Há alguns dias, ele publicou em seu Instagram que continua hospitalizado e que já está se recuperando.

Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, Leandro Lehart, irmão de Evandro, contou que Evandro acordou de madrugada e não encontrou seu cachorro, então foi até a varanda procurá-lo. Lá, ele se apoiou no parapeito, que quebrou, causando sua queda.

"Ele estava sem o celular, então ele ficou horas no chão agonizando. Em um momento, ele conseguiu se arrastar para a cozinha. Aí um menino acabou ouvindo ele pedindo socorro, pulou o muro, chamou a ambulância e ele conseguiu ser socorrido a tempo", contou Leandro. Foram quatro horas e meia até Evandro ser socorrido.

A queda causou fraturas na bacia e no pulso e Evandro teve de ser submetido a cirurgias. "Foram três cirurgias. Ele vai ter alta até o fim da semana e vai fazer fisioterapia. Agora vai ser um tratamento mais longo, bem devagar, vai ficar uns três meses sem poder andar, sem poder sair da cama mesmo", disse Leandro. Quanto a fazer shows, ainda não há previsão. "Ele deve ficar de seis meses a um ano longe dos palcos. A gente já está sentindo falta dele porque estamos em turnê, mas faz parte. Agora é um tempo de recuperação", disse o irmão de Evandro.

Em vídeos publicados no Instagram, Evandro disse que está bem e agradeceu a família e aos amigos. "Gente, eu estou bem. Muito obrigado mesmo Leansro, tudo o que você está fazendo por mim, meus fãs, família, galera da igreja e todos os amigos. A recuperação dos três ossos da bacia é gradativa, a previsão é que eu possa por o pé no chão depois de uns dois meses. Mas eu já estou bem, tô mexendo as duas pernas", comemorou.

