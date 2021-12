Cantor Djavan apresenta turnê 'Vesúvio' dia 11 de maio em Salvador

O cantor Djavan está de volta a Salvador no dia 11 de maio, com seu novo show "Vesúvio", um espetáculo inédito com canções do seu vigésimo quarto álbum da carreira. O show será realizado na Concha Acústica, a partir das 19h.

Além dos singles "Solitude", "Cedo ou Tarde" e "Vesúvio", o repertório inclui também sucessos do artista alagoano, como "Se", "Flor do Medo", "Eu te devoro" e "Samurai", dentre outras.

O show será realizado na Concha Acústica, a partir das 19h e os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

