Cantor cubano se apresenta em Salvador

O cantor cubano Alexey Martinez se apresentará no domingo, 29, no Palacete das Artes, em Salvador. O show faz parte do projeto "Domingos Musicais", promovido pelo Palacete.

Em parceria com o produtor baiano Leo Santana, ele se prepara para lançar o projeto do Show Cuba, nos moldes dos grandes shows dos Cabarés da "Vieja Havana". O evento terá a participação de dançarinos de salsa, e o repertório é inspirado na música tradicional cubana e em sua influência na cultura latina.

Sobre Alexey

Desde os oito anos, o cantor participa de festivais. Aos 19 anos, mudou-se para Quito, no Equador, e foi finalista da versão equatoriana do Reality Show "Pop Stars".

Em Salvador, Alexey já fez duetos com Timbalada, Katê, Amanda Santiago (convidada especial de uma das edições do espetáculo "Alexey Martinez - Enamorados"), e foi um dos convidados especiais de Margareth Menezes no bloco AfroPop no Carnaval de Salvador de 2014.

