Cantor baiano realiza show em homenagem a Nando Reis

O cantor e instrumentista baiano Nando Borges realizará nesta quinta-feira, 6, um show em homenagem ao seu xará, Nando Reis. O evento ocorrerá a partir das 22h, no Circuito Varanda do Sesi de Música, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Em sua trajetória, Nando gravou 6 discos autorais e um DVD ao vivo, filmado em Praia do Forte. Além disso, o artista já conquistou alguns troféus de expressão no cenário musical. Entre eles, o Troféu Caymmi, Troféu da Revista Exclusiva, Placa de Ouro (SBT) e ainda o primeiro lugar no I Festival para Escolha da Música Tema Oficial do Carnaval de Salvador.

A discografia do músico baiano está disponível em todas as plataformas de música da internet. Os ingressos para o show desta quinta estão no valor único de R$ 25 e podem ser adquiridos na portaria do estabelecimento.

